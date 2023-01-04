شركة كهرباء القدس تعلن عن قطع التيار الكهربائي عن مناطق في محافظة رام الله والبيرة

وطن: اعلنت شـركة كهربـاء محافظة القـدس عـن قطـــع التـــيار الكهربائي في الأيام والتواريخ والأوقات المبينة فيما يلي عن كل من المناطق التالية من محافظة رام الله والبيرة:

الخميس 5/1/2023 (من الثامنة والنصف صباحا حتى الثانية والنصف عصرا):

أجزاء من مدينة رام الله وتشمل: كلية مسقط والمجاورين، جمعية YMCA والمجاورين، إسكانات القواسمي والمجاورين، مدرسة زياد أبو عين والمجاورين، فلل العبيدي والمجاورين.

واعتذرت الشركة عن هذا الاجراء الناتج عن قيام الشركة بأعمال التحويلات والصيانة على شبكات الضغط العالي المزودة لتلك المناطق.