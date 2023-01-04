الاحتلال يهدم منزلا في سلوان جنوب المسجد الأقصى

رام الله - وطن: هدمت آليات وجرافات بلدية الاحتلال، اليوم الأربعاء، منزل المواطن محمد أحمد عاصي الأعور، في بلدة سلوان جنوب المسجد الاقصى المبارك، بحجة البناء دون ترخيص.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات كبيرة من جيش وشرطة الاحتلال ترافقها جرافتان قامت بهدم المنزل قيد الإنشاء بمساحة 200 متر مربع في سلوان.

وأضافت أن عائلة المواطن الأعور المكونة من 10 أفراد كانت تنوي الانتقال والعيش في المنزل إلى أن قوات الاحتلال هدمته، رغم استمرار جلسات المحكمة بشأن المنزل.