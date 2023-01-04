إصابة جندي من جيش الاحتلال خلال اشتباك في قباطية

وطن: أعلنت مصادر عبرية، صباح الأربعاء، عن إصابة جندي من جيش الاحتلال خلال اشتباكات مسلحة في بلدة قباطية جنوبي جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت القناة 7 العبرية، أن الجندي أصيب أثناء عملية لجيش الاحتلال لاعتقال "مطلوبين" في قباطية.

وأكدت القناة تعرّض قوات الاحتلال لإطلاق نار في البلدة؛ ما أدى لإصابة جندي بجراح ونقله إلى المستشفى.

وقالت القناة إن فلسطينيًا حاول السيطرة على سلاح جندي في البلدة؛ فأطلق الجنود النار عليه وأصابوه بجراح.