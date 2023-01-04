الاحتلال يشن حملة اعتقالات بالضفة

وطن: شنت قوات الاحتلال فجر اليوم الأربعاء، حملة اعتقالات طالت عدد من المواطنين بمناطق متفرقة بالضفة عرف منهم:

كايد نايفة- ضاحية الشويكة بطولكرم

يزن الحبش- رأس العين بنابلس

المحرر طارق الكوني- الجبل الشمالي بنابلس

براق مشعطي- دير الحطب شرق نابلس

مروح ياسر خزيمية- قباطية جنوب جنين

محمد محمود لطفي ابو الرب- قباطية جنوب جنين

عبد الله ابو وعر- قباطية جنوب جنين

المحرر منير نسيم بلو- بيت فجار جنوب بيت لحم

الشقيقين قسام ومسعود زهير صمادعة- مخيم الجلزون برام الله

محمد الكنش- مخيم الجلزون برام الله

صالح الماكن- دير أبو مشعل شمال غرب رام الله