الاحتلال يشن حملة اعتقالات بالضفة
04.01.2023 07:28 AM
وطن: شنت قوات الاحتلال فجر اليوم الأربعاء، حملة اعتقالات طالت عدد من المواطنين بمناطق متفرقة بالضفة عرف منهم:
كايد نايفة- ضاحية الشويكة بطولكرم
يزن الحبش- رأس العين بنابلس
المحرر طارق الكوني- الجبل الشمالي بنابلس
براق مشعطي- دير الحطب شرق نابلس
مروح ياسر خزيمية- قباطية جنوب جنين
محمد محمود لطفي ابو الرب- قباطية جنوب جنين
عبد الله ابو وعر- قباطية جنوب جنين
المحرر منير نسيم بلو- بيت فجار جنوب بيت لحم
الشقيقين قسام ومسعود زهير صمادعة- مخيم الجلزون برام الله
محمد الكنش- مخيم الجلزون برام الله
صالح الماكن- دير أبو مشعل شمال غرب رام الله