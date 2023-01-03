وفاة رئيس الوزراء الاردني الأسبق عبد السلام المجالي

وطن: توفي، الثلاثاء، رئيس الوزراء الأسبق عبدالسلام المجالي، عن عمر يناهز 98 عاما.

وكان المجالي، استلم عدة مناصب في الأردن، فقد كان رئيسا للوزراء لفترتين: الأولى كان رئيسا للوزراء ووزيرا للخارجية والدفاع من عام 1993 حتى 1995، والفترة الثانية كان رئيسا للوزراء ووزيرا للدفاع منذ 1997 حتى 1998.

ونعى الرئيس محمود عباس، رئيس الوزراء الأردني الأسبق عبد السلام المجالي الذي وافته المنية اليوم الثلاثاء، عن عمر يناهز 98 عاما.

وقال الرئيس إننا فقدنا شخصية قومية وعروبية كبيرة، كرس حياته من أجل وطنه والقضايا العربية العادلة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

وتقدم الرئيس بالتعازي الحارة لملك الأردن عبد الله الثاني، وللحكومة الأردنية، ولأسرة الفقيد والشعب الأردني، داعيا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم ذويه ومحبيه الصبر والسلوان.

وكان المجالي ترأس الوفد الأردني الفلسطيني المشترك في مؤتمر مدريد عام 1991، ولعب دورا كبيرا في دعم القضية الفلسطينية، وفي تعزيز العلاقات الأخوية بين الشعبين الفلسطيني والأردني.