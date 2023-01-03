الرئيس يقرر التوجه إلى مجلس الأمن لمواجهة الاعتداءات على المسجد الأقصى

وطن: قرر الرئيس محمود عباس تكليف بعثة فلسطين في نيويورك بالتحرك الفوري في الأمم المتحدة ومجلس الأمن لإدانة ووقف الاعتداءات على المسجد الأقصى من قبل أعضاء في حكومة الاحتلال ومجموعات متطرفة، في انتهاك خطير للوضع التاريخي والقانوني في القدس المحتلة.

وأكد الرئيس على أهمية هذا التحرك الدولي لوقف هذا التصعيد الإسرائيلي الخطير بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية، مشيرا إلى أن هذا التحرك يتم بالتنسيق مع الأشقاء في المملكة الاردنية الهاشمية والعمل مع المجموعات الشقيقة والصديقة في الامم المتحدة.