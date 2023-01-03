الإحتلال يفرج عن شاب من أم الفحم بعد إعتقال 20 يومًا

وطن: قررت محكمة الاحتلال المركزية في مدينة حيفا، اليوم، الإفراج عن الشاب محمد صالح علي جبارين (21 عامًا)، من مدينة أم الفحم، بعد إعتقال دام 20 يومًا.

وجاء قرار إطلاق سراح جبارين بعد تقديم استئناف على قرار محكمة الاحتلال في مدينة الخضيرة بتمديد اعتقاله، وتم الإفراج عنه بشروط مقيدة منها إبعاده عن مدينته، أم الفحم عشرة أيام يقضيها في مدينة الناصرة، وإبعاده عن مدينة القدس لمدة غير محددة، ودفع كفالة مالية بقيمة ألفي شيكل.

يذكر أن جبارين أعتقل في ديسمبر الماضي، من مركز الدعوة لتحفيظ القرآن بقرية عارة، بعد مداهمة المركز.