مجلس الأمن القومي الامريكي: أي تحرك أحادي يقوض الوضع القائم للمواقع المقدسة في القدس غير مقبول

وطن: قالت متحدث باسم مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض اليوم الثلاثاء إن أي عمل أحادي يقوض الوضع القائم للأماكن المقدسة في القدس غير مقبول، وذلك بعد أن اقتحم وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال اليميني المتطرف إيتمار بن غفير المسجد الأقصى.

وأضاف المتحدث “الولايات المتحدة تؤيد بقوة الحفاظ على الوضع القائم فيما يتعلق بالأماكن المقدسة في القدس. وأي عمل أحادي يقوض الوضع الراهن غير مقبول”، مضيفا أن الولايات المتحدة تدعو رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للحفاظ على التزامه تجاه الوضع القائم للمواقع المقدسة.