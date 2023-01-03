نتنياهو يؤجل زيارته للإمارات وينفي ان يكون ذلك مرتبط بادانتها اقتحام بن غفير "الأقصى"

وطن: نفى مسؤولون في مكتب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وجود علاقة بين تأجيل زيارة نتنياهو التي كانت مقررة للإمارات، واقتحام وزير "الأمن القومي" الإسرائيلي إيتمار بن غفير صباح اليوم الثلاثاء للمسجد الأقصى، وذلك في أعقاب إدانة الإمارات لعملية الاقتحام، وفقًا لصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

وقال مكتب نتنياهو، بأن تأجيل الزيارة -الذي لم يعلن عن موعده رسميًا- يتعلق بالتحضير اللوجستي فقط.



وفي وقت سابق، كانت الإمارات العربية المتحدة استنكرت في بيان "اقتحام الوزير الإسرائيلي ساحة المسجد الأقصى برفقة قوات الجيش الإسرائيلي". وكذلك فعلت المملكة العربية السعودية وتركيا.



وفي فترة ما بعد ظهر اليوم الثلاثاء، نشر بن غفير شريط فيديو عن اقتحامه المسجد الأقصى، حيث قال: "الحكومة الإسرائيلية لن تستسلم لمنظمة الفلسطينية. في الحكومة التي أنا عضو فيها، لن يكون هناك تمييز عنصري وسيقتحم اليهود الأقصى. ونقول لحماس نحن لا نستسلم، نحن لا ننثني، لا نرمش" وفق تعبيره.



ويوم امس الاول (الأحد)، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن بنيامين نتنياهو سيزور الإمارات خلال أيام، وذلك بعد دعوة وجهتها له الامارات بهذا الخصوص.

(المصدر- عكا للشؤون الاسرائيلية)