"التعليم العالي" تعلن فتح باب التسجيل لترخيص مكاتب خدمات جامعيّة جديدة

وطن: أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم عن بدء استقبال الطلبات لتسجيل وترخيص مكاتب خدمات جامعية جديدة وفروع لمكاتب قائمة؛ لغاية تقديم الخدمة للطلبة الراغبين بالدراسة في معاهد ومُؤسسات التعليم العالي في الخارج.

ودعت الوزارة الراغبين بفتح مكاتب أو فروع جديدة التوجه إلى الإدارة العامة للمنح والخدمات الطلابية في الوزارة - الماصيون، أو مكاتب التعليم العالي في مُحافظات نابلس والخليل للحصول على الطلب والأوراق المطلوبة، على أن تُسلم للإدارة العامة مدعمة بجميع الوثائق في موعد أقصاه يوم الخميس 31/1/2023، علماً أن تقديم الطلب لا يعني القبول والموافقة على الترخيص.

وحذّرت "التعليم العالي" كافّة أصحاب المكاتب المُغلقة والأشخاص والجهات غير المُرخّصة من مُمارسة أي نشاط يتعلق بتقديم الخدمة أو إحضار قبولات أو مقاعد دراسيّة للطلبة، موضحةً أنها ستضطر لإحالة المخالفين للجهات المُختصّة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

ووجهت الوزارة أولياء الأمور والطلبة الراغبين بالدراسة خارج الوطن على نفقتهم الخاصة إلى الحذر من التعامل مع مكاتب الخدمات الجامعية غير المرخصة، والأشخاص العاملين في هذا المجال بالطرق غير القانونية، حتى لا يكونوا عُرضة للنصب والاحتيال.