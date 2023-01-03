تشييع جثمان الشهيد آدم عياد في بيت لحم

وطن: شيعت جماهير غفيرة في محافظة بيت لحم، اليوم الثلاثاء، جثمان الشهيد آدم عصام عياد (16 عاما)، من مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم، إلى مثواه الأخير في مقبرة الشهداء في قرية ارطاس جنوبا.

وارتقى الشهيد عياد فجر اليوم، عقب اصابته برصاص قوات الاحتلال في الصدر خلال اقتحامها مخيم الدهيشة.

وانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى بيت جالا الحكومي مرورا بشارع القدس- الخليل، وصولا الى منزل عائلته في المخيم، حيث ألقيت عليه نظرة الوداع، قبل ان يصلى عليه في الجامع الكبير، ثم صوب مقبرة الشهداء حيث ووري الثرى.