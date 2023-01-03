وفد من الجامعة العربية الأمريكية يبحث تعزيز التعاون والشراكة مع مستشفى اتش كلينيك التخصصي

وطن: زار وفد من الجامعة العربية الأمريكية مستشفى اتش كلينيك التخصصي في مدينة رام الله، بهدف تعزيز سبل التعاون مع المؤسسات الطبية والصحية الوطنية، ولخلق بيئة ومواقع تدريب مثالية لطلبة التخصصات الطبية في الجامعة، بالإضافة إلى المساهمة في تطوير الطواقم الطبية في المؤسسات الطبية والصحية.

ومثل الجامعة في هذه الزيارة كلا من: نائب رئيس الجامعة لشؤون الكليات الطبية، الأستاذ الدكتور محمد آسيا، ونائب رئيس الجامعة للشؤون الإدارية والمالية المهندس براء عصفور، والمدير التنفيذي للمركز الطبي في الجامعة الدكتورة جمانة جرادات، ومدير مختبرات المركز الطبي في الجامعة الأستاذ خالد حرز الله، وكان في استقبالهم من إدارة مستشفى اتش كلينيك، الدكتور أحمد خندقجي، والدكتور بشار أبو ليل، والدكتور أمجد الفران، ورئيس قسم التمريض الدكتور علاء أبو جحيشة.

وجرى النقاش بين الطرفين حول أساليب التعاون في العديد من المجالات، وأبرزها، تدريب الطلبة في تخصصات الطب، والطبية المساندة، واعتماد غرف العمليات كمواقع تدريب لطلبه جراحة اللثة، وإمكانية التعاون في فحوصات مختبر الباثولوجي للفم والوجه والفكين العيون.