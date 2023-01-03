الاحتلال يهدم منزلاً ويردم بئراً في يطا بالخليل

وطن: هدمت جرافات الاحتلال، اليوم الثلاثاء، منزلا قيد الإنشاء، قرب يطا جنوبي مدينة الخليل.

وأفاد منسق لجنة الحماية والصمود في مسافر يطا، فؤاد العمور، بأن الاحتلال هدم منزلا قيد الإنشاء في تجمع ماعين قرب يطا، بحجة البناء دون ترخيص.

وأشار العمور إلى أن المنزل الذي هدمه الاحتلال يعود لعائلة عيسى أحمد عيسى أبو عرام، منوها إلى أنه تم تدمير وردم بئر مياه يعود لعائلة أبو عرام في ذات المنطقة أيضا.

ووفقا لمعطيات نشرها مركز "أبحاث الأراضي"، التابع لجمعية الدراسات العربية في القدس، فقد هدم الاحتلال خلال 2022 حوالي 950 مسكنا ومنشأة في الضفة والقدس، منها 65 مسكنا اضطر أصحابها لهدمها ذاتيا، كما صدرت أوامر هدم لـ 2290 مسكنا ومنشآت أخرى.