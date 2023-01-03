كتيبة جنين: استهداف اليات الاحتلال بعبوات ناسفة خلال اقتحام اليوم والاحتلال يعلن إصابة أحد جنوده

وطن: أعلنت سرايا القدس _كتيبة جنين، اليوم الثلاثاء، استهداف قوات الاحتلال خلال اقتحامها للمدينة بصليات من الرصاص والعبوات المتفجرة.

وقالت الكتيبة : "تمكن مجاهدونا صباح اليوم من التصدي لقوات وآليات الاحتلال واستهدافها بصليات كثيفة ومتتالية من الرصاص، وخوض اشتباكات عنيفة في عدة محاور شارع الناصرة-حي المصارة-محيط المخيم".

وأشارت إلى التمكن من استهداف عدد من الآليات بعدد كبير من العبوات الناسفة محققين إصابات مباشرة، موضحاً أن الاشتباكات كان بالاشتراك مع كتائب شهداء الأقصى-لواء الشهداء، بالإضافة إلى عملية استهداف لقوة أخرى بصليات كثيفة من الرصاص والعبوات المتفجرة.

من جانبه، أعلن جيش الاحتلال، صباح اليوم الثلاثاء، إصابة أحد جنوده خلال الاشتباكات المسلحة التي وقعت في جنين.