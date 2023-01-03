فادي ابو بكر يكتب..أربعون عاماً ولم ينحنِ الكريم

لا يمكن لأي إنسان على وجه هذا الكوكب أن يتخيّل قسوة رحلة عميد الأسرى الفلسطينيين وأقدم أسير في العالم كريم يونس .. رحلة أربعين عاماً من الألم والمعاناة المجبولة بعظمة الإرادة الإنسانية المتجسّدة في شخص كريم.

قالت العرب : "لكل امرئ من اسمه نصيب".. و خير إسمٍ اختارته له الفاضلة الحاجة المرحومة صبحية "أم كريم".. نعم إنّه كريم .. كريمٌ في عطائه .. كريمٌ في نضاله وتضحياته.. كريمٌ إلى حدود لم تصلها بعد الجموع البشرية .. وظاهرةٌ سيعجز عن تحليلها مفكري ومنظري العلوم الإنسانية..

كريم الإنسان بقي و سيبقى شامخاً .. وتبقى الغصة الجاثمة على حلوقنا، أن كريم لم يتحرّر وإنما أنهى فترة محكوميته التي أقرّها المحتلّون العابرون كاملةً .. عسى أن تتوجّه المنظومة الرسمية والفصائلية، نحو إطلاق موجة تفكير جديدة، مع وجود الحكومة الأكثر يمينية في تاريخ الكيان الإسرائيلي، تُترجم إلى آليات عملية على أرض الواقع، من شأنها أن تفتح آفاقاً وأملاً جديداً للأبطال القابعين خلف الزنازين بأن يروا شمس الحرية لما تبقى من أعمارهم.

خذلنا كريم طوال أربعين عاماً .. فردّ علينا : "أغادر زنزانتي، ولطالما تمنيتُ أن أغادرها منتزعاً حريتي برفقةِ أخوة الدّرب، ورفاق النّضال".. عسى أن نُحقّق أمنيته - التي تعبّر عن معدنه النادر-

ونوفّر شيئاً من السكينة لروحه الباقية مع القابضين على الجمر في معتقلات القهر.. وهذا أقلّ ما يمكن أن يقدّم، ولن يكون سوى شذرة وفاء لمسيرة كريم .. ملك العظماء..

أربعون عاماً ولم ينحنِ ملكهم العظيم كريم.. يخرج من زنزانته حاملاً معه آهات أربعة عقود.. تاركاً خلفه أبطالاً على قيد الأسر مكافحين .. صامدين أمام بطش السجّان كالصّلب الذي لا يلين.. لتستصرخنا ملامح تعب سنين عمره الستّين على وجهه، بإسم كل المعذّبين في الزنازين: إلى متى ستبقون مكتوفي الأيدي أمام القهر ؟؟.. أوليس عزّنا من عزّكم ؟؟.. أوليس فخرنا من فخركم؟؟. أوليست كرامتنا من كرامتكم ؟؟..