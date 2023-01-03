الاحتلال يأخذ قياسات منزلين للأسير إسلام فروخ منفذ عملية القدس المزدوجة

وطن: اقتحمت قوات الاحتلال فجر وصباح اليوم منزلين يعودان لعائلة الاسير إسلام فروخ المتهم بتنفيذ عملية التفجير المزدوجة بالقدس المحتلة، وأخذت قياساتهما تمهيدا لهدمهما.

وأعلن جيش الاحتلال، صباح اليوم الثلاثاء، أن قواته قامت بأخذ قياسات منزلين يعودان لعائلة الاسير إسلام فروخ المتهم بتنفيذ عملية التفجير المزدوجة بالقدس المحتلة التي نفذت في الثالث والعشرين من نوفمبر/ تشرين ثاني وأدت لمقتل مستوطنين.

وبحسب ناطق عسكري إسرائيلي، فإنه قواته قامت بأخذ قياسات المنزلين في رام الله، وفي كفر عقب.