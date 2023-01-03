الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة

وطن: شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح الثلاثاء، حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية.

وبحسب مصادر محلية، فإن قوات الاحتلال اعتقلت عنان عساكرة من العساكرة شرق بيت لحم، وعنان سرابطة من مخيم الدهيشة جنوبًا.

واعتقلت ذات القوات المحرر أحمد خليل عبد ربه من مخيم طولكرم، وفراس سمارة من كفر قليل جنوب نابلس.

ونفذت قوات الاحتلال حملة مداهمات واقتحامات لعدة مناطق في نابلس وجنين، وسط اشتباكات مسلحة.

وشهدت عدة مناطق في جنين، صباح اليوم، عملية واسعة، فشلت فيها قوات الاحتلال باعتقال أحد المطلوبين لديها.

واعتقلت تلك القوات المواطن بسام أبو عبيد، ونجله تقى، للضغط عليهما لتسليم أحد أفراد عائلتهما بحجة أنه هو المطلوب.