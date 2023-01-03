اندلاع اشتباكات.. قوات كبيرة من جيش الاحتلال تقتحم مدينة جنين ومخيمها

وطن: اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرئيلي، صباح اليوم الثلاثاء، مدينة جنين ومخيمها.

وقالت مصادر محلية إن وحدات إسرائيلية خاصة "مستعربون" تسللت الى المدينة ومخيمها، وتبعها اقتحام عدد كبير من آليات الاحتلال.

وأضافت أن مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال في عدة مناطق من مدينة جنين ومخيمها، كما وقعت اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال.

وقررت مديرة التربية والتعليم في جنين سلام الطاهر تأخير بداية دوام المدارس في المدينة حتى الساعة التاسعة، حفاظا على سلامة الطلبة.