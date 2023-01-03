(محدث).. وزير الأمن المتطرف بن غفير يقتحم "الأقصى"

وطن: اقتحم وزير "الأمن القومي" لدى الاحتلال، إيتمار بن غفير، صباح اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة وسط حماية امنية مشددة وفرتها لها شرطة الاحتلال، التي اعطت الضوء الاخضر للاقتحام بعد ان وافق "الشاباك" على السماح له بذلك.

وفيما تكشف انه خدعة حاكها رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وبن غفير، كان بن غفير أعلن الليلة الماضية أنه قرر تأجيل اقتحامه الاقصى بعد محادثة جرت بينه وبين نتنياهو، الذي نفى بدوره الليلة الماضية أن يكون بن غفير طلب منه ذلك.

ولأول مرة منذ توليه منصب وزارة الأمن القومي يقتحم بن غفير الأقصى، حيث وصل في ساعات الصباح الباكر إلى ساحة البراق، وذلك بعد أن سمحت الشرطة باقتحام الأقصى.

ويأتي ذلك، خلافا للتقارير الإسرائيلية التي أفادت أن بن غفير تراجع عن اقتحامه للأقصى عقب الجلسة التي جمعته، مساء الإثنين، برئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو.

وأفادت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية "كان" بأن الشرطة الإسرائيلية هي التي أعطت الضوء الأخضر لوزير الأمن القومي بن غفير، باقتحام المسجد الأقصى، وذلك بعد أن سمح له "الشاباك" بالاقتحام.

وخلال اقتحامه للأقصى، قال بن غفير إن "حكومتنا لن تستسلم لتهديدات حماس، جبل الهيكل (المسجد الأقصى) هو المكان الأكثر أهمية لشعب إسرائيل، ونحافظ على حرية التنقل للمسلمين والمسيحيين، واليهود أيضا سيصلون إلى جبل الهيكل، ومن يهدد سنواجهه بيد من حديد".

وكتب مراسل القناة 12 الإسرائيلية للشؤون السياسية، عميت سيغال، ان اقتحام الأقصى اليوم، تم اتخاذه، أمس، في اللقاء مع نتنياهو".

وأفاد مراسل القناة 14 الإسرائيلية هيلل روزين، بأن القرار بالسماح لبن غفير اقتحام الأقصى اتخذ في ساعات متأخرة من الليل بعد الطلب الذي وصل إلى قيادة الشرطة التي أجرت جلسة تقييم للوضع.

وزعمت الشرطة أنها تلقت المعلومات عن نية بن غفير اقتحام الأقصى في ساعات الفجر، بيد أن المعلومات تشير إلى أن ما حصل هو عملية تضليل من مكتب نتنياهو والشرطة.

من جانبه، أفاد مراسل القناة 12 الإسرائيلية لشؤون الشرطة، موشيه نوسباوم، بأن بن غفير وصل ظهر أمس الإثنين، سيرا على الأقدام إلى مكتب رئيس الحكومة حتى لا يتم اكتشافه والتعرف عليه، وفي المساء شارك في نقاش خاص عقده المفوض العام للشرطة بعد أن التقى أيضا برئيس الشاباك في تل أبيب.

ووفقا لمراسل القناة 12، فإن "الجميع اعتقدوا أنه لا يوجد أي عائق أمام اقتحام بن غفير للأقصى وأنه لا ينبغي الاستسلام لتهديدات حماس".