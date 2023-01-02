ليفربول يتعرض لهزيمة لأول مرة منذ 85 عاما

وطن: مني فريق ليفربول بهزيمة كبيرة أمام ضيفه برينتفورد (1-3) في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم الاثنين، في افتتاح منافسات الجولة الـ19 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

تقدم أصحاب الأرض بهدف جاء بـ"نيران صديقة" سجله المدافع الفرنسي إبراهيما كوناتي خطأ في مرماه عند الدقيقة 19، وضاعف المهاجم الكونغولي النتيجة في الدقيقة 42 من زمن الشوط الأول.

وقلص اللاعب أليكس أوكسليد تشامبرلين الفارق "للريدز" بحلول الدقيقة 50، لكن المهاجم الكاميروني بريان مبيومو وسع الفارق من جديد بتسجيله الهدف الثالث لفريق برينتفورد عند الدقيقة 84 من زمن اللقاء.

وتوقف رصيد ليفربول لعد هذه الهزيمة المؤثرة عند 28 نقطة، من 17 مباراة، ويحتل المركز السادس في جدول ترتيب الدوري "البريمير ليغ"، حتى الآن.

بينما رفع نادي برينتفورد رصيده إلى 26 نقطة، حصدها من 18 مباراة، وتقدم إلى المركز السابع على سلم الترتيب، حتى الآن.

المصدر: RT