الإحتلال يصدر تعليمات لإطلاق النار على راشقي الحجارة "تحت الركبة"

وطن: أصدر جيش الاحتلال، اليوم، الاثنين، تعليمات لكيفية إطلاق النار على قاذفي الحجارة، في حال لا توجد أيّة طريقة أخرى لوقفها.

وأوضحت وثيقة نشرتها صحيفة "معاريف" العبرية، اليوم الاثنين، أن إطلاق النار على قاذفي الحجارة يجب أن يقتصر على الحالات التي يشعر فيها الجنود بخطر مباشر وفعلي على الحياة، وفي الوقت نفسه عدم الإنتظار حتى تتشكل حالة الخطر التي تهدد الحياة نتيحة إلقاء الحجارة.

وتنص الوثيقة أنه يجب إعطاء الأولوية لإحباط خطر راشقي الحجارة من خلال القبض عليهم أو استخدام معدات تفريق المظاهرات أو عبر تنفيذ لوائح اعتقال المشتبه بهم، أو إطلاق النار على رجلي ملقي الحجارة (تحت الركبة).

المصدر: (عرب 48)