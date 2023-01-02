شركة المشروبات الوطنية كوكاكولا/كابي توزع هدايا العام الجديد على الأطفال المرضى والأيتام

وطن: عملت شركة المشروبات الوطنية كوكاكولا/كابي وبالتعاون مع شبكة راية الإعلامية على توزيع هدايا على الأطفال المرضى والأيتام في مدينتي بيت لحم ورام الله، وشمل التوزيع كل من جمعية الكريش لرعاية الأيتام، مستشفى كاريتاس للأطفال، قرى الأطفال "SOS"، وقسم الأطفال في مجمع فلسطين الطبي في مدينة رام الله.

وحول هذه المبادرة، قال عماد الهندي مدير عام شركة المشروبات الوطنية كوكاكولا/كابي، "إن تنفيذنا لهذه المبادرة يأتي في إطار مسؤوليتنا المجتمعية التي يترتب علينا من خلالها إسناد مجتمعنا والنهوض به، وتقديم الدعم والمساندة لكافة فئاته تحديداً المرضى والأيتام والأطفال"، مضيفاً "إننا نسعى ومن خلال هذه المبادرة إلى رسم الابتسامة على وجوه الأطفال مع حلول العام الجديد وإدخال السرور والبهجة على قلوبهم".

وأشاد الهندي بالشراكة التي تجمعهم مع شبكة راية الإعلامية، مشيراً، "نعتز بهذه الشراكة التي تجمعنا دائماً لتنفيذ مبادرات والحملات مجتمعية إنسانية، مؤكداً "هذه ليست الشراكة الأولى التي تجمعنا مع شبكة راية الإعلامية، حيث إننا نحرص سنوياً على تقديم مختلف أوجه الدعم المادي والمعنوي لمؤسسات دور الرعاية الاجتماعية على كافة أشكالها، سعياً نحو توفير الجو الأمثل والرفاهية والحاجات للأشخاص داخلها".

من جهته، قال رئيس مجلس إدارة شبكة راية الإعلامية، "إننا نحرص في شبكة راية الإعلامية على توطيد علاقتنا مع المؤسسات المجتمعية التي تعنى برعاية الأطفال والأيتام، سعياً نحو تمكينها لتقديم خدماتها بشكل متكامل، وهو ما نعتبره جزءاً من مسؤوليتنا المجتمعية التي تقع على عاتقنا تجاه المؤسسات والقطاعات التي تحتاج الدعم"، مؤكداً، " من خلال مبادرتنا تلك استطعنا لمس أثر رسالتنا على وجوه الأطفال، وهو ما نسعى إليه لإدخال الفرح على قلوب أطفالنا".

وعبر ولويل عن سعادته بالشراكة مع شركة المشروبات الوطنية كوكاكولا/كابي، مشيراً، "منذ أعوام ونحن شركاء في الخير وتنفيذ الحملات الإنسانية المجتمعية، حيث عودتنا شركة المشروبات الوطنية كوكاكولا/كابي على دعمها المتواصل لكافة الأنشطة والفعاليات المجتمعية الخيرية"، موضحاً، "إننا استطعنا وبالشراكة مع شركة المشروبات الوطنية كوكاكولا/كابي على مدار الأعوام السابقة، الوصول إلى مختلف الفئات الضعيفة التي تحتاج منا الدعم والمساندة الدائمتين، وتقديم الخدمات والحاجات اللازمة لهم".