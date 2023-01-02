الاحتلال يفرج عن أسير محرر بشروط ويمدد توقيف آخر

وطن: أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي مساء الاثنين، عن الأسير المحرر مجد مصطفى، بشرط الإبعاد عن البلدة القديمة لمدة 3 أيام وعدم المشاركة بفعاليات.

وكانت مخابرات الاحتلال اعتقلت الأسير المقدسي مجد نايف داوود مصطفى (21 عاما ) لحظة تحرره من امام بوابة سجن النقب الصحراوي، بعد أن أمضى مدة محكوميته البالغة 27 شهرا.

وكان قد اعتقل مجد من قرية العيسوية بتاريخ 14/10/2020 ووجهت له المحكمة الاحتلالية تهمة الضلوع في أعمال المقاومة.

فيما مددت شرطة الاحتلال اليوم اعتقال الفتى علي صيام من بلدة سلوان حتى يوم غدٍ الثلاثاء، بعد استدعائه للتحقيق.

في السياق، سلمت سلطات الاحتلال اليوم المقدسية رائدة سعيد استدعاء للتحقيق يوم غدٍ الثلاثاء، علماً أنها مبعدة عن المسجد الأقصى لمدة 6 أشهر.