القدس: الاحتلال يعتقل طفلا وشابا ويمدد اعتقال 5 آخرين

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الطفل علي محمد صيام (12 عاما) من بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، وذلك بعد استدعائه اليوم الاثنين، لمركز تحقيق المسكوبية غرب القدس المحتلة، بينما اعتقلت شابا مساء اليوم، عقب خروجه من المسجد الأقصى.

وفي السياق، مددت سلطات الاحتلال اعتقال خمسة شبان من بلدة الطور شرق القدس المحتلة، هم: أمير ورائد صيام، وداود ومصطفى أبو الهوى، وميلاد خويص.

وأفرجت قوات الاحتلال عن الأسير المقدسي مجد مصطفى من بلدة العيسوية شمال شرق القدس، بعد إعادة اعتقاله لحظة تحرره من أمام سجن النقب بعد قضائه مدة محكوميته البالغة 27 شهرا، وذلك بشرط الإبعاد عن البلدة القديمة في القدس لمدة 3 أيام وعدم المشاركة بأية فعاليات.