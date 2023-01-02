بقيمة 250,000 شيكل.. البنك الإسلامي العربي يجري السحب على الجائزة الكبرى الثانية لحملة حسابات التوفير

وطن: أجرى البنك الإسلامي العربي السحب على الجائزة الكبرى الثانية لحملة حسابات التوفير "عشرة وخمسمية"، اليوم الاثنين، أمام حضور كبير من عملاء البنك والشخصيات الاعتبارية في فرع البيرة، و كانت الجائزة من نصيب سعيدة الحظ منى ابراهيم محمود عياش من فرع قلقيلية.

من جانبه، هنأ المدير العام للبنك الإسلامي العربي الاستاذ هاني ناصر الفائزة بالجائزة الكبرى شاكراً لها ثقتها في البنك ومتمنياً أن يكون هذا العام وهذه الجائزة بداية خير لها وتحقق اهدافها وطموحاتها ، كما أكد ان البنك الاسلامي العربي ومنذ سنوات طويلة يطلق برامج وحملات لحسابات التوفير وقد فاز واستفاد من جوائزها مئات العملاء وكانت تهدف الى مكافأة العملاء وتشجيع المواطنين بشكل عام على ثقافة الادخار وتعزيز مبدأ الشمول المالي لكافة فئات المجتمع.

كما أشار الى ان هذه الحملة والحملات السابقة كانت جميعها ضمن احكام الشريعة الاسلامية وبموافقة هيئة الرقابة الشرعية في البنك، واننا ان شاء الله سوف نستمر على هذا النهج وسيقدم البنك هذا العام ايضاً حملة جديدة ومتميزة لاصحاب حسابات التوفير،هذا و أضاف ان البنك يتجه بقوه نحو رقمنة الخدمات المصرفية ليكون دائما البنك السباق نحو الريادة ،كما نسعى أيضا الى تعزيز مبدأ الاستدامة وعكس على كافة أنشطة واعمال البنك.

بدوره أوضح احمد سرطاوي مدير العلاقات العامة والتسويق في البنك ان حملة التوفير التي أطلقها البنك قدمت جائزة يومية بقيمة 10,000 شيكل فاز بها 106 من العملاء،بالاضافة الى فوز اثنين من العملاء بالجوائز الكبرى قيمة كل منها 250,000 شيكل، حيث تم السحب على الفائز بالجائز الكبرى الاولى بتاريخ 2/10/2022 ، والسحب على الجائزة الثانية اليوم بتاريخ 2/1/203 ، وأضاف ان البنك سيستمر في حملاته ودعى العملاء والجمهور بشكل عام الى الادخار مع البنك للفوز بالجوائز والحصول على الخدمات المميزة التي يقدمها البنك.