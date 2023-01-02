ريما كتانة نزال تكتب لوطن .. تأملات مبعثرة

تستهويني كتابة التأملات والخواطر، ليس في بدايات المحطات ونهاياتها على توقيت السنوات والأعمار، من أجل مراعاة حكمة ما، تحكم البدايات بالمآلات والنتائج، بل لأني في حالة تأمل دائمة، والخواطر تتلاعب بي على مدار اليوم..

ودرجت العادة على أن يتخذ البعض قراراته الفردية في هكذا مناسبات، قبل العودة سريعا لنقض قراراتهم والتخفف منها.. كثيرون يعتبر بدايات الخيوط لحظة مهمة لاتخاذ القرارات، بداية العام ونهايته وربما منتصفه، في بداية النهار وأول العمل، بداية الصيف والهزيع الأول من الليل، نهاية الخيبة والخذلان، أو نهاية الخسارة، ونهاية الحب. فالأوائل والأواخر، تذكر بمحطة لبدء التغيير.

البدايات تشكل لحظة مهمة للتفكير وللتقييم، والتقييم يأتي عادة بالتغيير؛ كما يقتضي المنطق والعقل؛ وقد يؤدي التقييم ويذهب نحو المحاسبة والمساءلة وينتهي بوضع الأهداف للعام الجديد. وهي سلسلة مترابطة مهمة من الحلقات لا يمكن تجنبها بسبب الحاجة الماسة إلى تقييم الأداء ووزْن الأعمال والخطط والسياسات، وتجرّ معها محاسبة الذات والغير، ومصارحة المجتمع ومكاشفته.. وبسبب هذا الخط المستقيم الواصل بين التقييم والمحاسبة، يكمن كره المسؤولين لتلك الحلقات المترابطة، ذات البداية والنهاية المنطقية.

وعموما، يبدو أن قياداتنا العربية، ومن يعنينا منها قيادتنا الفلسطينية في خصومة دائمة مع التقييم والمراجعة، فهي لا تحبّ النقد ولا عمليات التقييم والمراجعة وتتوجس من شرور المطالبة بها، تفضل البقاء سادرة في نهجها وطريقتها وأساليبها، نحو مصطلحاتها وخطابها وخيباتها بثبات حتى النهاية. رغم أنها تعي كل الوعي، وتعرف تمام المعرفة، أن بعض السياسات والخطط والخطابات قد فقدت صلاحيتها ومعانيها وجدواها وخرجت من التداول، وأن الاتفاقيات لم تعد تنفع معها أي عملية تمديد وتزوير تاريخ الصلاحية، حتى لو جرى حقنها بمزيد من "الهرمونات" أو المواد الحافظة، من أحد الجوانب.

وتعي القيادة من جوانب أخرى، أن الشعب يعرف تمام المعرفة، ويختم بأصابعه العشرة أن ما أحاط بثنايا أزمة الانقسام الداخلي ليصبح أزمة القضية الفلسطينية، يتعجَّب المجتمع من بقاء أصحاب الانقسام يرددون ذات المصطلحات والوعود ويشبعوننا صراخاً على القضية بينما ينتظرون ويراقبون عملية الوصول إلى هاوية حفرة بلا قرار، دون مراجعة من عقل أو تأنيب من ضمير. بل يرفعون أيديهم المتشابكة فرحين بدفن اتفاق جديد للمصالحة.

غياب التقييم والمراجعة والمكاشفة والنقد الذاتي، أهال التراب على عنصر المشاركة المجتمعية، ويمكن تفهم السيل الجارف من النقد الجارح المطروح في وسائل الإعلام الاجتماعي لطرفي الانقسام ولكل من يعتبر نفسه في موقع تمثيلي، كون الانتخابات معلقة على مشجب برسم بقاء الاحتلال.

وإن كانت لديّ تأملات أبثها في هذا العام، فلا أملك سوى حفنة من الزفرات. أملك كمية من الزفرات المتراكمة، لا أنوي اتخاذ قرارات بشأنها كوني لا أملك كجزء من الشعب ناصية نفثها، فالشعب محروم، حرفياً، من التعبير ومن الوصول إلى أحجية تمكنه من المشاركة في تقرير مصيره داخلياً وخارجياً، رغم أن همته عالية نحو آمال معلقة على وعود متهافتة واهية كخيوط بيت العنكبوت.

هذه الجمل التي أحكم عليها، أرغب في عدم سماعها هذا العام على الإطلاق، على الرغم من أن بعضها يلمع كالذهب. من هذه الجمل، "المصلحة الوطنية العليا فوق الجميع"، وتليها على الفور، جملة "لا للفئوية"، ولدي غيرهما كثير من المفردات الممجوجة، التي أصبحت بالنسبة لكثيرين أيضا، كلمات معلّبة في متناول الكل، لا تعني إلا أصحاب المهرجانات الخطابية.

بالنسبة لي في هذا العام، لن أغير من طبائعي، حيث لا أقرر عادة لعام كامل، بل أقرر يوميا، أولا بأول، فأنا لا أثق بالأيام وتبدلاتها، ولا أثق بقدرتي على الالتزام بالقرارات طويلة الأمد، أنا امرأة أعرف حجم إرادتي وقدراتي.

وإن كان لا بد لي من التأمل، فإن ما يشدني فقط هو التمعن في القماشة الفلسطينية النادرة وقطبها الأصلانية كالبروكار المذهَّب. واحتراف إطلاق مخيالي، غير المنضبط لقوانين الضبط والربط، في التأمل في أصالة شعبنا وثورته النبيلة وتضحياته وجاهزيته في تقديم التضحيات والمزيد منها، واستيعاب الدروس في كيفية اختراقه المستحيل وسحبه أفقا مختلفا لكل الفضاءات التي عرفتها الشعوب، والاقتراب من نهوضه المتجدد الذي يفتن العالم منتزعاً احترامه..بعد ذلك أتأمل في كيفية إهالة التراب على أوجاع شعبنا في كل مكان.

هل تعرفون ما أعني بالتأمل في البدايات والنهايات!!