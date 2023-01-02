الجامعة العربية الأمريكية تفوز بالمركز الثاني في جائزة البحث العلمي في قطاع العلوم الفيزيائية

وطن: فاز الدكتور أحمد حساسنة، المحاضر في كلية الدراسات العليا ورئيس قسم علم البيانات في الجامعة العربية الأمريكية، بالمركز الثاني بجائزة البحث العلمي الثانية للعام 2022 عن قطاع العلوم الفيزيائية، والمقدمة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للدراسات المتعلقة بجائحة COVID-19 وآثارها.

وتم تكريم الباحث في حفل نظمته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تحت رعاية رئيس الوزراء محمد اشتيه، وبحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمود أبو مويس.

وتمثلت مشاركة الباحث حساسنة في الورقة العلمية بعنوان Wearable Devices, Smartphones, and Interpretable Artificial Intelligence in Combating COVID-19 والمنشورة في مجلة Sensors السويسرية المدرجة في مجلات الربع الأول ذات معامل تأثير3.847.

وقدمت الورقة نموذجاً يعتمد على خوارزميات الذكاء الاصطناعي القابل للشرح والتفسير للتنبؤ بالإصابة بفيروس كورنا من خلال تحليل إشارات الجسم الحيوية (القلب والحركة) المأخوذة من الساعات الذكية، وبالاعتماد على تحليل النصوص المدخلة من المتطوعين في الدراسة باستخدام تقنيات معالجة اللغات الطبيعية. يذكر أن مجلة Sensors قد صنفت الورقة البحثية ضمن الأوراق الأكثر اقتباساً للعام 2022.

وتأتي هذه الجهود البحثية عبر مشروع تقوده جامعة الشارقة في الإمارات العربية المتحدة بالتعاون مع جامعة فلسطين الأهلية، والجامعة العربية الأميركية، وجامعة كويمبرا في البرتغال.

وقد أطلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي جائزتها هذا العام حول موضوع جائحة كورونا وسبل مواجهتها من خلال الاسهامات البحثية والفكرية في ثلاث قطاعات (العلوم الصحية، العلوم الفيزيائية، والعلوم الاجتماعية)، الجدير بالذكر أن تسعة مشاريع تأهلت للجائزة من أصل 68طلب مقدم.