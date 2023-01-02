نقابة عمال النقل تهدد بالاضراب رفضا لمطالبتهم من بلديتي رام الله والبيرة بدفع 500 شيكل اضافية بدل مواقف

وطن: حذرت نقابة عمال النقل في محافظة رام الله والبيرة، بالاضراب عن العمل، وذلك احتجاجا على ابلاغهم من بلديتي رام الله والبيرة، بعزمهما (البلديتان) تقاضي مبلغ اضافي من كل سائق، فوق ما يدفعونه لقاء استخدامهم المواقف الخاصة (المجمعات) لمالكي تلك المجمعات.

واشار علاء مياسي نائب رئيس نقابة عمال النقل في رام الله في تصريح لوطن، بان بلديتي رام الله والبيرة ابلغتا السائقين بعزمهما جباية مبلغ 500 شيكل من كل مركبة سنويا، كبدل عن استخدامهم المواقف في المجمعات، علما انها عبارة عن مجمعات خاصة.

ونوه الى ان بلديتي رام الله والبيرة لم توضحا، اسباب مطالبتهما السائقين بدفع هذا المبلغ علما ان المواقف التي يستخدمونها "خاصة"- باستثناء مجمع واحد يعود لبلدية البيرة- ويدفعون مقابل استخدامهم لها كما جرت العادة.