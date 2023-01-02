نتنياهو يزور الامارات الأسبوع المقبل

وطن: كشفت وسائل إعلام عبرية عن الموعد المحتمل لزيارة بنيامين نتنياهو إلى أبو ظبي، بعد أن أعلن مكتبه عن تلقيه دعوة من الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وكتب باراك رافيد المراسل الدبلوماسي لموقع "والا"، نقلا عن مسؤول إسرائيلي رفيع، أن نتنياهو يعتزم زيارة أبو ظبي الأسبوع المقبل والاجتماع مع رئيس الإمارات هناك، لافتا أنها ستكون أول زيارة خارجية له منذ عودته إلى رئاسة الحكومة.

وأكد موقع i24News أن نتنياهو ينطلق مطلع الأسبوع القادم زيارة إلى الإمارات هي الأولى له منذ توقيع اتفاقيات التطبيع، والتي وقعت خلال حكومته السابقة بدعم من الولايات المتحدة، وسيرافقه في الزيارة عقيلته سارة ورئيس مجلس الأمن القومي الجديد تساحي هنغفي وعدد من الوزراء.