حماس تُبلغ المصريين: اقتحام بن غفير للأقصى سيفجر الاوضاع

وطن: اكدت مصادر متطابقة ان حركة حما أبلغت المصريين انها لن تقف مكتوفة الأيدي في حال نفذ المستوطن بن غفير اقتحامه للأقصى.

ونقلت قناة الميادين عن مصدر في حركة حماس قوله ان "حماس" نقلت رسائل شديدة اللهجة عبر الوسطاء المصريين والأمميين بخصوص نية بن غفير اقتحام الأقصى الأسبوع المقبل، وقال المصدر ان "حماس" أبلغت المصريين بأنها لن تقف مكتوفة الأيدي وبأن خطوة بن غفير ستفجر الأوضاع.

وكانت وسائل إعلام عبرية، قد كشفت صباح اليوم الاثنين، عن إرسال حركة حماس، رسالة شديدة اللهجة للوسيط المصري، بعد قرار ما يسمى بوزير الأمن القومي الإسرائيلي ايتمار بن غفير، اقتحام المسجد الأقصى خلال الأسبوع الجاري.

وبحسب الإعلام العبري، فإن حماس بعثت برسالة قوية وتحذيرية عبر الوسيط المصري أن تنفيذ بن غفير لاقتحامه للأقصى سينهي حالة الهدوء السائدة في حدود غزة وصولاً لمطار اللد.

وكشفت وسائل اعلام عبرية مساء الأحد أن ما يسمى بوزير الأمن القومي للاحتلال الجديد "إيتمار بن غفير" أبلغ شرطة الاحتلال عزمه اقتحام المسجد الأقصى المبارك الأسبوع الجاري.

وقال موقع "واي نت" إن بن غفير أبلغ الشرطة بأن اقتحامه للأقصى يتطلب استعدادات متزايدة منها ليمر بهدوء.

وأضاف الموقع أن "نقاشاً سيجرى على قوات الشرطة لدراسة الاستعدادات على مستوى القوات الخاصة باقتحام بن غفير للأقصى".

وأشار الموقع إلى أن التوقعات تشير إلى أن بن غفير سيقتحم الأقصى يوم الثلاثاء المقبل.