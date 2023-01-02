شهيدان جراء عدوان إسرائيلي على مطار دمشق

وطن: استشهد عسكريان وأصيب آخران، فجر اليوم الاثنين، جراء عدوان جوي إسرائيلي استهدف مطار دمشق الدولي ومحيطه.

وذكر مصدر عسكري سوري لوكالة سانا، أن "طائرات اسرائيلية قامت فجر اليوم بشن عدوان جوي برشقات من الصواريخ على مطار دمشق الدولي ومحيطه".

وأضاف المصدر، أن العدوان أدى إلى استشهاد عسكريين اثنين وإصابة اثنين آخرين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية، وخروج مطار دمشق الدولي عن الخدمة لتعود لاحقا للاعلان عن عودة مطار دمشق الدولي للخدمة واستئناف الرحلات الجوية اعتباراً من الساعة التاسعة من صباح اليوم.