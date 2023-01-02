الاحتلال يفجر منزلي ذوي الشهيدين عبد الرحمن وأحمد عابد في قرية كفر دان

وطن: فجرت قوات الاحتلال صباح اليوم منزلي ذوي الشهيدين عبد الرحمن وأيمن عابد في قرية كفر دان غرب جنين.

وقالت مصادر محلية ان قوات الاحتلال قامت بتفجير المنزلين بعد ساعات من اقتحام البلدة.

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال، ترافقها جرافة عسكرية، قد اقتحمت قرية كفردان، وحاصرت منزلي ذوي الشهيدين أحمد أيمن إبراهيم عابد، وعبد الرحمن هاني صبحي عابد، تمهيدا لهدمهما، ما أدى لاندلاع مواجهات عنيفة أصيب خلالها ثمانية مواطنين بالرصاص، وأعلن لاحقا عن استشهاد إثنين منهما متأثرين بإصابتهما.

ونفذ الشهيدان أحمد وعبد الرحمن عملية فدائية عند حاجز الجلمة تمكنا فيها من قتل احد ضباط جيش الاحتلال.