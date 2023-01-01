محدّث| إصابتان خلال اقتحام الاحتلال بلدة كفر دان غرب جنين

وطن: اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، ترافقها جرافة عسكرية، الليلة، بلدة كفردان غرب جنين.

وذكرت مصادر محلية أن مواجهات عنيفة اندلعت بين أهالي البلدة وقوات الاحتلال، أصيب خلالها شابين برصاص الاحتلال.

وافادت ذات المصادر ان قوات الاحتلال تحاصر منزلي الشهيدين أحمد وعبدالرحمن عابد تمهيدا لهدمها.

يذكر أن الشابين أحمد وعبد الرحمن عابد استشهدا برصاص قوات الاحتلال في الرابع عشر من شهر أيلول الماضي (2022) بالقرب من حاجز الجلمة العسكري، شمال جنين.