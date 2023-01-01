بن غفير يعتزم اقتحام الأقصى خلال الأسبوع الجاري

وطن: أعلن وزير "الأمن القومي" الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، مساء اليوم الأحد، أنه يعتزم اقتحام المسجد الأقصى، خلال الأسبوع الجاري، وذلك في بيان مقتضب صدر عنه.

وذكرت هيئة البث العام الإسرائيلي ("كان 11")، مساء اليوم، أن بن غفير أبلغ المسؤولين في جهاز شرطة الاحتلال في القدس، أنه يعتزم اقتحام باحات الأقصى خلال الأسبوع الجاري.

يأتي ذلك في أول اقتحام ينتهك الوضع القائم في المسجد الأقصى، لبن غفير، منذ أن تم تعيينه وزيرا لـ"الأمن القومي" ومسؤولا عن جهاز الشرطة وقوات "حرس الحدود" الشرطية، المسؤولة عن إنفاذ سياسة حكومة الاحتلال في القدس والضفة المحتلتين.

وفي وقت سابق، الأحد، توعد بن غفير، الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، بظروف اعتقال أسوأ من الظروف الحالية، واصفًا السجون الإسرائيلية بـ"المخيم الصيفي"، مدعيًا أنهم يتمتعون بشروط مريحة وممتازة تشبه ظروف المخيمات الصيفية.

ويسعى بن غفير إلى تمرير قوانين تتيح تنفيذ عقوبة الإعدام بحق منفذي العمليات ضد الاحتلال ومستوطنيه، وتمنح الحصانة للجنود الذين يقتلون أو يجرحون فلسطينيين، فضلاً عن تعهده بتشديد القيود على أوضاع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، وتعبيره عن حماسته للسماح لليهود بالصلاة في المسجد الأقصى.

المصدر: (عرب48)