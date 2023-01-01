"نقابة المحامين" تواصل تعليق العمل أمام المحاكم هذا الاسبوع

وطن: أعلنت نقابة المحامين الفلسطينيين، مساء اليوم الأحد، مواصلتها تعليق العمل أمام محاكم الجنايات على اختلاف أنواعها، ابتداءً من صباح يوم غدٍ الاثنين الموافق 2/1/2023 وحتى نهاية يوم عمل الخميس الموافق 5/1/2023.

وأضافت النقابة في بيان لها: "يستثنى من تعليق العمل طلبات تمديد التوقيف وإخلاءات السبيل والإجراءات المتعلقة بالمدد القانونية".

وأكدت النقابة أن المجلس سيبقى في حالة انعقاد دائم لمتابعة التطورات والمستجدات.

ويأتي قرار النقابة استمراراً لموقفها الرافض لقرار مجلس الوزراء بشأن تعديل جدول رسوم المحاكم،