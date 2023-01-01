الاحتلال يعتقل مقدسيًا ونجله من العيسوية

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، المقدسي يوسف علي عبيد ونجله أحمد من منزلهما في قرية العيسوية بالقدس المحتلة.

وقال شهود عيان، إن قوات الاحتلال فجرت أبواب منزل المقدسي يوسف عبيد قبل اقتحامه برفقة الكلاب البوليسية، وفتشته ودمرت محتوياته.

وأضاف الشهود أن القوات اعتدت بالضرب على المقدسي يوسف ونجله أحمد خلال اعتقالهما واقتيادهما إلى سيارة شرطة الاحتلال.

وأوضح الشهود أن القوات رفضت الخروج من المنزل إلا بعد حذف شقيق يوسف الفيديو الذي صوره خلال توثيق اعتقاله ونجله.