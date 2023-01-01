منصور: محكمة العدل الدولية ستبحث الآثار القانونية المترتبة على تواصل احتلال أرضنا

وطن: قال مندوب فلسطين الدائم في الأمم المتحدة رياض منصور، إن الخطوة التالية بعد اقرار الجمعية العامة بالأغلبية التوجه للمحكمة الدولية لأخذ رأي استشاري في ماهية الاحتلال الإسرائيلي، تتمثل بعقد لقاء مع الدائرة القانونية بالمحكمة الاسبوع المقبل حول جمع المواد والوثائق والدراسات التي تجمعها الدائرة لتزويدها لها، بعد أن يبعث الأمين العام للامم المتحدة رسالة لكاتب المحكمة حول قرار الجمعية العامة والبدء بتنفيذه.

وأضاف منصور في حديث لصوت فلسطين؛ اليوم الأحد، أن محكمة العدل الدولية ستبحث الآثار القانونية المترتبة على تواصل إحتلال أرضنا وحرمان شعبنا من حقوقه وكل ما هو متعلق بالاستيطان والضم وهدم المنازل.

وأشار إلى عقد جلسة مفتوحة لمجلس الأمن أواخر الشهر الجاري لبحث آخر المستجدات.