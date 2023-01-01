"بيت مال القدس" ينفذ مشروعات في القدس بقيمة 3.2 مليون دولار خلال عام 2022

رام الله - وطن للانباء: أعلنت وكالة بيت مال القدس الشريف انها تمكنت خلال سنة 2022 من تنفيذ مشروعات في القدس بقيمة 3.2 مليون دولار.

وقالت الوكالة في تقريرها السنوي ان "تقرير الوكالة رصد الإنجازات والمشاريع التي نفذتها وكالة بيت مال القدس بحكم اختصاصاتها تحت الإشراف المباشر لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، ملك المملكة المغربية، رئيس لجنة القدس، " مؤكدة "ان الوكالة تواصل في تأديــة رســالتها فــي حمايــة القــدس ودعــم صمــود أهلهــا المرابطيـن وفق أنظمتها ولوائحها، في إطار خُطة سنوية تضع لها آليات الحكامة المُناسبة في تدبير الموارد وصرفها وفق مُقاربة تشاركية مع أهل القدس، ومع مؤسساتهم تقوم على مبادئ النزاهة والشفافية والتتبع والمحاسبية، وتقويم أثر الإنجازات على المستفيدين."



وأوضحت الوكالة انه ورغم محدودية التمويل، فقد تمكنت سنة 2022 من تنفيذ مشروعات في القدس بقيمة 3.2 مليون دولار أمريكي، توزعت على قطاعات المساعدة الاجتماعية للحد من آثار جائحة كوفيد -19، وتداعيات ارتفاع الأسعار جراء الأزمة العالمية.

وأشار التقرير السنوي الى ان الوكالة، واصلت خلال سنة 2022، إيلاء أهمية خاصة لقطاعات الترميم والإعمار والتعليم والصحة، ودعم أنشطة الشباب والرياضة والطفولة والمخيمات، والاهتمام بمشاريع حماية التراث الثقافي اللامادي للمدينة، وبرنامج التدوين والنشر وحماية الذاكرة الجماعية للمدينة المقدسة.



واستفادت أزيد من 20 جمعية في القدس من برنامج دعم الجمعيات، بما في ذلك برنامج التخييم السنوي الذي شمل، هذه السنة، 3 آلاف مستفيدا ومستفيدة، وبرنامج المنح الدراسية لفائدة 126 طالبا وطالبة، والحقيبة المدرسية لفائدة 600 تلميذا وتلميذة يتحدرون من أوساط اجتماعية مُحتاجة.

وعملت الوكالة على توسيع قائمة الأيتام المشمولين ببرنامج كفالة اليتيم المقدسي، وتقوم الوكالة بإعادة هيكلة وتنظيم برنامج "العيش الكريم"، الذي توزع بمقتضاه 29 ألف رغيف خبز يوميا على العائلات المحتاجة.

وعقدت الوكالة مع شركائها هذا العام 9 بروتوكولات واتفاقيات تعاون وشراكة همت على الخصوص دعم وتمويل مشاريع في الإعمار ودعم التعليم وقطاع الإعلام والصحافة، وتنظيم المعارض والجوائز، ودورات التدريب وتطوير المهارات.

ونظمت الوكالة خلال العام الماضي ما يزيد عن 11 تظاهرة علمية وثقافية، واحتضنت مقراتها في المغرب وفي القدس 5 معارض فنية، وشاركت في المعرض التجاري السابع عشر للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بداكار، وفي الدورة السابعة والعشرون للمعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط، وحلت ضيف شرف على الدورة الثانية عشرة للمعرض الجهوي للنشر والكتاب بالداخلة، وأصدرت تقريرا عن الحالة الاقتصادية والاجتماعية وتداعيات ارتفاع الأسعار في القدس، وتقريرا عن واقع الإعمار في القدس الشرقية، تزامنا مع اليوم العالمي للمدن.

ولفتت الوكالة في تقريرها الى ان تمويل الوكالة في السنوات العشرة الأخيرة يبقى مُقتصرا على ما تخصصه المملكة المغربية من اعتمادات تبلغ ما نسبته 100 في المائة في فئة تبرعات الدول، وما يزيد عن 70 في المائة في صنف تبرعات المؤسسات والأفراد.