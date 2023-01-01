عضو كنيست بائتلاف نتنياهو: "احتلال الضفة دائم ولإسرائيل حق بالضم"

وطن: قال عضو الكنيست تسفي فوغل، من حزب "عوتسما يهوديت" الشريك في حكومة نتنياهو، إن الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية "دائم" وأن لإسرائيل "حق" بضم مناطق في الضفة. وجاء ذلك إثر مصادقة الجمعية العامة للأمم المتحدة، بعد منتصف ليل الجمعة – السبت الفائتة، بالأغلبية على طلب فتوى قانونية من محكمة العدل الدولية حول شرعية الاحتلال في الأراضي الفلسطينية.

وقال فوغل لإذاعة 103FM اليوم، الأحد، إنه "آمل جدا أن تتمكن إسرائيل من الدفاع عن حقوقها في الأماكن التي يسمح لنا فيها بالضم والاستيطان، وآمل أن يتم التعبير عن ذلك في المستقبل".

وفي ردّه على سؤال حول ما إذا كان "الاحتلال دائم أم لا؟"، أجاب فوغل أنه "لا يمكنني مناقشة الحقائق، وحتى هذه اللحظة هو دائم، وأريد أن أستمر في إحلال السيادة على جميع تلك المناطق التي يمكنني ذلك فيها".

وأضاف "أنا أدرك حق إسرائيل بفرض السيادة من أجل التوقف عن الاستسلام لأنواع من الشعوب التي لم تكن موجودة أبدا وظهرت فجأة".

وأيدت قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 87 دولة، فيما عارضته 26 دولة مقابل امتناع 53 أخرى عن التصويت.

وصف رئيس حكومة الاحتلال ، بنيامين نتنياهو، قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بـ"الحقير"، معتبرا أنه "لن يلزم الحكومة الإسرائيلية".

وزعم نتنياهو أن "الشعب اليهودي ليس محتلا لأرضه ولا لعاصمة بلاده القدس، ولن يشوه أي قرار من قبل الأمم المتحدة هذه الحقيقة التاريخية".