كيم جونغ أون: واشنطن ترتب "نسخة آسيوية من الناتو"

وطن: رأى الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، أن الولايات المتحدة تقوم بتشكيل “نسخة آسيوية من الناتو” تحت ذريعة تقوية تحالفها مع اليابان وكوريا الجنوبية، حسبما أفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية.

وأضاف جونغ اون، في كلمته يوم 31 كانون الأول/ديسمبر خلال الجلسة الكاملة السادسة للجنة المركزية لحزب العمال الكوري، أن “الولايات المتحدة والقوات المعادية، تلقت ضربة قاصمة” بسبب تعزيز القدرات العسكرية لكوريا الشمالية وهي الآن “ترتجف من الخوف والقلق”.

وشدد كيم جونغ أون على أنه في هذه الحالة، يجب على بلاده مضاعفة الجهود لتعزيز قدراتها العسكرية، مؤكداً أن المهمة الأساسية للقوات المسلحة النووية في بلاده هي “كبح احتمال اندلاع الحرب وحماية السلام والاستقرار”، ولكن إذا فشل ذلك، فإن بيونغ يانغ مستعدة “لأداء مهمة أخرى غير دفاعية”.

ولهذا السبب، فقد تم طرح مهمة تصميم وإنتاج صاروخ باليستي جديد عابر للقارات يسمح، في حالة وقوع هجوم، بشن ضربة نووية انتقامية على الفور.