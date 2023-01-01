قتلى وجرحى بانفجار استهدف مطار كابول بأفغانستان

وطن: قال متحدث باسم وزارة الداخلية‭ ‬الأفغانية التي تديرها حركة طالبان إن انفجارا وقع أمام المطار العسكري في كابول اليوم الأحد أدى إلى سقوط العديد من القتلى والمصابين.

وأضاف المتحدث عبد النافع تاكور لوكالة رويترز: "وقع انفجار صباح اليوم أمام مطار كابول العسكري ما أدى إلى مقتل وإصابة عدد من مواطنينا". وأكد أن التحقيقات جارية.

ولم يحدد طبيعة أو هدف الانفجار.

وقال سكان إن دوي انفجار قوي سُمع قبل الساعة الثامنة صباحا في محيط الجانب العسكري من المطار شديد التحصين.

وذكروا أن قوات الأمن طوقت المنطقة وأغلقت جميع الطرق.