توقعات ميشيل حايك لفلسطين .. جنون عسكري في جنين وعرين الأسود تشق طريقها

وطن: كشف الفلكي اللبناني ميشيل حايك، في ليلة رأس السنة الجديدة، عن توقعاته لأبرز الأحداث التي ستشهدها الدول العربية في العام 2023.

وتحظى توقعات حايك بمتابعة كبيرة من المشاهدين كل عام.

وجاءت توقعات حايك بخصوص فلسطين في عدة مسارات أبرزها:

– دم شيرين أبو عاقلة يسجل انتصارات

– نسخة جديدة من جدار برلين في فلسطين

– مهمة أسود العرين غير وهمية وتشق طريقها

– السلام سيغزو غزة

– جنون عسكري في جنين

– الشرارات لن تنطفئ في الشيخ جراح

– كل الثورة ستتغنى بمحمد عساف