بن زايد يدعو نتنياهو لزيارة الإمارات

وطن: دعا رئيس الإمارات محمد بن زايد آل نهيان، رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، مساء السبت، إلى زيارة أبوظبي، حسب بيان لمكتب رئيس حكومة الاحتلال.

وقال مكتب نتنياهو: "اتصل رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد آل نهيان برئيس الوزراء نتنياهو وهنأه على تشكيل حكومته".

وأضاف "كرر الرئيس الإماراتي دعوته لنتنياهو وقرينته للقيام بزيارة رسمية إلى دولة الإمارات واتفق الإثنان على أنه سيتم القيام بذلك قريبا".

من جانبها، قالت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام" إن ابن زايد هاتف نتنياهو وهنأه بتوليه رئاسة الحكومة الجديدة، معربا عن تطلعه إلى "تعزيز العلاقات الإماراتية - الإسرائيلية خلال الفترة المقبلة، خاصة في المجالات التنموية، ودفع مسار الشراكة والسلام بين البلدين إلى الأمام لمصلحة شعبيهما والمنطقة عامة".