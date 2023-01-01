كوريا الشمالية تبدأ العام الجديد باطلاق صاروخ باليستي قصير المدى

وطن: قالت كوريا الجنوبية إن جارتها الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا قصير المدى صوب البحر يوم الأحد، في خطوة تشير إلى إصرار بيونغ يانغ على الاستمرار في نهج إطلاق الصواريخ الذي اتبعته العام الماضي.

ويعدّ هذا الصاروخ، في أول أيام السنة الجديدة، هو ثاني صاروخ تطلقه كوريا الشمالية في غضون أيام معدودة.

وقالت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية إن الصاروخ انطلق من منطقة يونغ سيونغ في العاصمة الكورية الشمالية بيونغ يانغ وسقط في بحر الشرق، المعروف أيضا باسم بحر اليابان.

ولم تعطِ هيئة الأركان تفاصيل أكثر عن عملية الإطلاق هذه.

واحتدت التوترات على شبه الجزيرة الكورية في عام 2022 مع إقدام بيونغ يانغ كل شهر تقريبا على إجراء اختبارات لأسلحة تضمّنت صواريخ باليستية عابرة للقارات .

وفي يوم أمس السبت، أطلقت كوريا الشمالية ثلاث صواريخ باليستية قصيرة المدى، بحسب كوريا الجنوبية التي سبق وأعلنت قبل يوم واحد نجاح اختبار إطلاق مركبة فضائية تعمل بالوقود الصلب.

كما تأتي عمليات إطلاق الصواريخ الباليستية بعد توغُّل خمس طائرات مسيّرة كورية شمالية داخل المجال الجوي الكوري الجنوبي في يوم الاثنين الماضي.