مركز بلاطة أول الصاعدين لنهائي كأس الشهيد ياسر عرفات

وطن: أصبح نادي مركز بلاطة، أول الصاعدين إلى نهائي كأس الشهيد ياسر عرفات لأندية المحترفين، بفوزه مساء اليوم السبت، على الأمعري برباعية لهدفين، في نصف النهائي الأول الذي احتضنه استاد فيصل الحسيني بالرام شمال القدس المحتلة.

وينتظر بلاطة في النهائي الفائز من لقاء دور نصف النهائي الثاني يوم غد بين حامل اللقب نادي جبل المكبر ووصيفه ثقافي طولكرم.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، وتقدم الأمعري مع الدقيقة الأولى من ركلة جزاء، ترجمها اللاعب إياد أبو غرقود، وعدل بلاطة النتيجة بالوقت المحتسب بدلا من الضائع بالشوط عبر لاعبه أحمد أبو عبيد، كما شهد الشوط طرد لاعب الأمعري صالح ظاهر.

وعاد أبو عبيد وسجل الهدف الثاني له ولبلاطة في مستهل الشوط الثاني، وعزز بعدها اللاعب عبد الرحمن وشاح من تقدم فريقه بإضافة الهدف الثالث.

واستطاع الأمعري تقليص النتيجة بهدف ثان جاء قبل النهاية بدقيقتين عن طريق لاعبه رضوان القطري، وعاد أدهم أبو رويس وسجل الهدف الرابع لمركز بلاطة.