طفرة الإصابات بكورونا في الصين تزيد خطر ظهور متحوّرات جديدة

وطن: حذّر خبراء الصحة من أن ارتفاع أعداد الإصابات بـ "كورونا" (كوفيد-19) في الصين تزامنًا مع رفع السلطات القيود الصحية الصارمة، قد يخلق أرضاً خصبة محتملة لظهور متحوّرات جديدة من الفيروس.

وستتوقف الصين في الثامن من كانون الثاني عن فرض الحجر الصحي الإلزامي على الوافدين إليها، وهو آخر تدبير ضمن سياستها "صفر كوفيد" الصارمة التي أبقتها معزولة عن العالم إلى حدّ بعيد منذ بدء تفشي الجائحة.

وفي وقت توقفت الحكومة الصينية عن نشر أعداد الإصابات اليومية، يقدّر مسؤولون في مدن عديدة أن مئات آلاف الأشخاص أُصيبوا بالفيروس مؤخراً، في حين أن المستشفيات ومحارق الجثث مكتظّة.

وبات الفيروس حاليًا يتفشى بلا قيد في الصين التي تعدّ قرابة خُمس سكان العالم.

ويخشى خبراء ودول عديدة من أن تتحوّل الصين إلى أرضٍ خصبة لظهور متحوّرات جديدة، إذ إن نسبة الملقّحين بين الصينيين منخفضة.

ويرى مدير معهد الصحة العالمية في جامعة جنيف، أنطوان فلاهو، أن كل إصابة جديدة تزيد فرص تحوّر الفيروس، موضحاً أنه "عندما يصبح 1,4 مليار شخص فجأة معرّضين لفيروس سارس-كوف-2 (المسؤول عن كوفيد-19)، تتشكّل بالطبع ظروفًا مؤاتية لبروز متحوّرات".

وقال برونو لينا، أستاذ علم الأوبئة في جامعة ليون في فرنسا من جانبه لصحيفة "لا كروا": "نظرًا إلى تفشي الفيروس بشكل واسع، وبالتالي تزايد خطر ظهور متحوّرات، قد تُشكّل أرض خصبة للفيروس في الصين".

وأشارت سمية سواميناثان التي شغلت منصب كبيرة علماء منظمة الصحة العالمية حتى تشرين الثاني، إلى أن جزءًا كبيرًا من الشعب الصيني معرّض للخطر، لأنّ عددًا كبيرًا من المسنّين لم يتلقّحوا.

وقالت لموقع صحيفة "إندين اكسبرس"، "علينا أن نراقب عن كثب ظهور متحوّرات مثيرة للقلق".