نتنياهو يهاجم قرار الامم المتحدة بشأن احتلال الأراضي الفلسطينية: "القرار غير ملزم"

وطن: هاجم رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي صدر ليل الجمعة – السبت ووصفه بـ"الحقير"، معتبرا أنه "لن يلزم الحكومة الإسرائيلية".

وعزا نتنياهو القرار الصادر إلى مئات القرارات ضد "إسرائيل" التي جرى اتخاذها في الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال السنوات الماضية؛ على حد تعبيره.

واعتبر أن "الشعب اليهودي ليس محتلا لأرضه ولا لعاصمة بلاده القدس، ولن يشوه أي قرار من قبل الأمم المتحدة هذه الحقيقة التاريخية".

وأجرى نتنياهو، في الأيام الأخيرة، محادثات مع قادة دول من العالم، إذ عدلت هذه الدول عن التصويت لصالح القرار الصادر في الجمعية العامة للأمم المتحدة؛ على حد قوله.

يشار الى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة، أقرت بالأغلبية طلب فتوى قانونية من محكمة العدل الدولية حول شرعية الاحتلال في الأراضي الفلسطينية.

وصوتت 87 دولة لصالح القرار، فيما عارضته 26 دولة مقابل امتناع 53 أخرى عن التصويت.

وجاءت جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد أن اعتمدت اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 11 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، وهي اللجنة الخاصة بالمسائل السياسية وإنهاء الاستعمار، قرار فلسطين بطلب فتوى قانونية ورأيا استشاريا من أعلى هيئة قضائية دولية، من محكمة العدل الدولية حول ماهية وجود الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي في أرض دولة فلسطين بما فيها القدس.

المصدر: (عرب 48)