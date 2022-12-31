إسبانيول ينتزع التعادل من برشلونة في الدوري الإسباني

وطن: حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله مواجهة "الديربي" بين برشلونة وإسبانيول مساء السبت، ضمن منافسات الجولة 15 من الدوري الإسباني لكرة القدم "الليجا" على ملعب "سبوتيفاي كامب نو".

وسجل لبرشلونة ماركوس ألونسو في الدقيقة السابعة، بينما أحرز لإسبانيول خوسيلو من ركلة جزاء بالدقيقة 73، وأشهر حكم المباراة البطاقة الصفراء الثانية في وجه لاعب برشلونة جوردي ألبا في الدقيقة 78، ليتم طرده من المباراة، كما أشهر البطاقة الحمراء في وجه لاعب إسبانيول فينيسيوس سوزا بالدقيقة 80.

وبهذا التعادل، رفع برشلونة رصيده إلى 38 نقطة في صدارة جدول ترتيب "الليجا"، وبفارق الأهداف فقط عن الوصيف ريال مدريد، كما رفع إسبانيول رصيده إلى 13 نقطة بالمركز السادس عشر.