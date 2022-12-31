عشرات الآلاف يشاركون في مهرجان انطلاقة "فتح" في غزة

وطن: شارك عشرات الآلاف في مهرجان إحياء الذكرى الـ58 لانطلاقة حركة فتح الذي اقيم عصر اليوم السبت في ساحة الكتيبة غرب مدينة غزة.

وكان الاف المواطنين والمواطنات بدأوا منذ ساعات الصباح بالتوافد من مختلف محافظات القطاع للمشاركة في المهرجان، في حين احتشد عشرات الاعلاميين وممثلي وسائل الاعلام لتغطية الحفل.

ورفع المشاركون اعلام حركة فتح والعلم الفلسطيني فيما رفعت صور ضخمة لمؤسسي الحركة والعديد من شهدائها، وفي مقدمتهم الراحل ياسر عرفات اضافة لصور الرئيس محمود عباس.

وانتشر المئات من عناصر الشرطة والامن في محيط المهرجان وفي ساحة الكتيبة لتأمين الاحتفال.

وأكد أحمد حلس عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" في الكلمة الوحيدة بالمهرجان، على التزام حركته وتمسكها بمنظمة التحرير ممثلاً شرعيًا ووحيدًا للشعب الفلسطيني، مشددًا على أنه لا بدائل بأي شكل من أشكال القفز عن شرعيتها.

وقال حلس: "منظمة التحرير يجب أن نسعى من أجل تطويرها وتفعيلها باعتبارها وطننا المعنوي الذي يجب أن نحافظ عليها".

وشدد على ضرورة تنفيذ قرارات المجالس الوطنية والمركزي بضرورة إعادة النظر في الاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال الذي لم يلتزم بأي من هذه الاتفاقيات ولا يمكن أن يبقى الشعب الفلسطيني ملتزمًا من جانب واحد وإنما يجب أن يكون موقفنا من هذه القضايا هو الموقف الذي يصون الحقوق ويحافظ على مصالح شعبنا. كما قال.

وأضاف حلس: "لا يوجد هناك أي أفق يمكن أن يبعث على الأمل في ظل هذه الحكومة الاسرائيلية الجديدة التي تستهدف شعبنا وحقوقنا ومقدساتنا، ومصير الحكومة الإسرائيلية الجديدة لن يكون مصيرها أفضل من مصير سابقاتها وهذه الحكومة ستذهب كما غيرها من الحكومات العنصرية ويبقى شعبنا هو ملح الأرض".

وتابع: "شعبنا يتطلع لوحدة الموقف والأداء .. وباسم هذه الحشود الوفية لفلسطين نقول آن الآوان لتحقيق المصالحة الوطنية وإن كان هناك قضايا نختلف عليها فبالتأكيد لا نختلف على قضايا الشهداء والجرحى والأقصى وهناك الكثير مما نتفق عليه وهناك الكثير مما نختلف عليه لكن ما نتفق عليه أكبر".

وواصل: "نحن في فتح جاهزون لتنفيذ جميع الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها وآخرها ما تم الاتفاق عليه في الجزائر ومستعدون للذهاب لتحقيق الهدف السامي لشعبنا لتحقيق الحرية والوحدة وتحقيق أهدافنا الوطنية ولننزع الذرائع من أولئك الذين يحبون أن يتنصلوا من مسؤولياتهم تجاه شعبنا بذريعة الوضع الداخلي".

وأكد القيادي في حركة "فتح"، على أنها لن تتخلى عن حرية الأسرى ولن يكون هناك أمن أو استقرار بدون حريتهم، مشددًا على ضرورة العمل من أجل حرية جثامين الشهداء باعتبار ذلك هدفًا مهمًا لا بد من تحقيقه.

وقال حلس: "يجب أن يكون جهدنا جميعًا في 2023 لموضوع الأسرى على المستوى الوطني والعالمي والجماهيري والسياسي وفي كل المحافل الدولية .. ويجب أن يمارس الضغط الحقيقي الذي يجب أن يثمر بتحرير أسرانا وجثامين شهدائنا ونحن قادرون على ذلك حينما تتوحد المواقف والجهود، ولا يوجد ما يمنع أن نقف وقفة عز مع الأسرى والشهداء وجثامينهم".