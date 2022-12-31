انفجارات عنيفة تهز العاصمة الأوكرانية

وطن: شهدت العاصمة الأوكرانية كييف، اليوم السبت، عدة انفجارات عنيفة هزّت المدينة.

وسُمع دوي عشرة انفجارات على الأقل في كييف بعد ظهر السبت، على ما أفاد مراسلون لوكالة "فرانس برس".

ودعت السلطات المحلية الأوكرانية السكان إلى الاحتماء.

وكتب رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو على تلغرام "سُمعت انفجارات في كييف! احتموا!".

وأعلن عمدة كييف مقتل شخص وإصابة آخرين في الانفجارات التي هزت المدينة.

وحذر حاكم منطقة كييف قبل فترة وجيزة من الانفجارات من هجوم صاروخي وشيك، وقال إن الدفاعات الجوية في المنطقة تتعامل مع أهداف.

وأفاد شهود عيان بأن الانفجارات في العاصمة الأوكرانية غير مسبوقة من حيث شدتها، مؤكدين أنها استهدفت وسط كييف.

(المصدر- سكاي نيوز)